СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій за допомогою далекобійних дронів знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка (Волгоградська обл., РФ), ще два пошкодили, повідомила пресслужба СБУ.

"ССО ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувача - бомбардувальника СУ-34 та ще два пошкодили", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

"По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи", - зазначили в СБУ.

В свою чергу Генштаб ВСУ додає у телеграм-каналі, що "за попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків", "ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються".

Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. У повітряно-космічних силах рф їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК).