Підрозділи ССО ЗСУ та СБУ нанесли удари по об’єктам російського ОПК в Московській області – Генштаб ЗСУ

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Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ "Кронштадт", що в місті Дубна Московської області РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожого ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", наземні комплекси управління", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, в цьому ж населеному пункті підрозділи Служби безпеки України окремо уразили завод "Радуга". Він виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля".

"Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні", - відзначили в Генштабі.