Події

09:04 19.03.2024

На запорізькому напрямку воїни ССО спалили десять одиниць важкої та автотехніки ворога

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На запорізькому напрямку воїни ССО спалили десять одиниць важкої та автотехніки ворога

На запорізькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спалили 10 одиниць важкої та автотехніки ворога, повідомляється в телеграм-каналі ССО ЗСУ у вівторок, 19 березня.

"Один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на Запорізькому напрямку. Оператори нанесли низку вогневих уражень FPV-дронами по ворожим цілям. Відтак, пошкоджено та знищено: САУ 2С7 "Піон", САУ 2С1 "Гвоздика", дві 122-мм гаубиці Д-30, БТР та п’ять одиниць автомобільної техніки", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #ссо_зсу

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