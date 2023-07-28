Події

23:56 28.07.2023

Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області

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Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області


 Російські окупанти протягом дня обстріляли 10 населених пунктів прикордоння Сумської області, зафіксовано 85 вибухів, повідомили в обласній військовій адміністрації на 21.00 п'ятниці.
«Протягом дня ворог скоїв 12 обстрілів. Зафіксовано 85 вибухів. Обстріляно 10 населених пунктів у 6 територіальних громадах», - йдеться у зведенні, опублікованому у Телеграм-каналі.
Зокрема, поданим ОВА, під вогнем були Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Глухівська, Дружбовська та Середино-Будська громади.
Вказано, що під мінометним обстрілом були Краснопільська (28 вибухів) та Середино-Будська громада (10 вибухів). У Білопільській громаді двома ворожими вертольотами здійснено пуск авіаракет (7 вибухів), а також зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів). Глухівська громада була під обстрілом зі ствольної артилерії (2 вибухи) та артобстрілом (5 вибухів). Крім того, окупанти обстріляли з гранатомета Дружбовську (3 вибухи) та Миропільську громаду (20 вибухів).

 

Теги: #вибухи #обстріли #сумська_область

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