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22:22 28.07.2023

«Європейська солідарність»: секретаря Полтавської міськради відсторонили від проведення засідання ради без законних підстав

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«Європейська солідарність»: секретаря Полтавської міськради відсторонили від проведення засідання ради без законних підстав


 Усунення секретаря Полтавської міськради – це продовження демонтажу місцевого самоврядування. Про це йдеться у заяві «Європейської Солідарності», опублікованій на сайті партії у п'ятницю.
«Європейська Солідарність змушена констатувати, що у День Державності країна знову має спостерігати процес демонтажу елементів державності, зокрема місцевого самоврядування. Усунення секретаря Полтавської міської ради, в.о. голови Андрія Карпова від ведення засідання ради у його присутності відбувалося без законних підстав, а отже, є порушенням закону», - наголошується у заяві.
Також у зверненні ЄС зазначено, що «подібні порушення ми вже спостерігали у багатьох інших містах, зокрема у Чернігові, Рівному, багатьох інших місцевих радах, які не контролюють влади, тому що виборці мали іншу волю місцевого самоврядування».
Крім того, наголошується: «Партія вважає, що курс Олександра Мамая не може бути продовжений, що Полтава потребує зміни корумпованих представників його команди та якісного управління містом».
У заяві зазначено, що фракція «ЄС» у Полтаві отримала чіткі настанови щодо позиції щодо заборони московського патріархату у місті, пріоритетної уваги допомоги армії та особливо полтавським підрозділам ЗСУ, що відповідає політиці історичної пам'яті, які сповідує «Європейська Солідарність».
«Усі рішення у міськраді мають відбуватися у чіткій відповідності до законів України», - йдеться у заяві «ЄС».
 

Теги: #заява #відсторонення #європейська_солідарність

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