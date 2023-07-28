«Європейська солідарність»: секретаря Полтавської міськради відсторонили від проведення засідання ради без законних підстав



Усунення секретаря Полтавської міськради – це продовження демонтажу місцевого самоврядування. Про це йдеться у заяві «Європейської Солідарності», опублікованій на сайті партії у п'ятницю.

«Європейська Солідарність змушена констатувати, що у День Державності країна знову має спостерігати процес демонтажу елементів державності, зокрема місцевого самоврядування. Усунення секретаря Полтавської міської ради, в.о. голови Андрія Карпова від ведення засідання ради у його присутності відбувалося без законних підстав, а отже, є порушенням закону», - наголошується у заяві.

Також у зверненні ЄС зазначено, що «подібні порушення ми вже спостерігали у багатьох інших містах, зокрема у Чернігові, Рівному, багатьох інших місцевих радах, які не контролюють влади, тому що виборці мали іншу волю місцевого самоврядування».

Крім того, наголошується: «Партія вважає, що курс Олександра Мамая не може бути продовжений, що Полтава потребує зміни корумпованих представників його команди та якісного управління містом».

У заяві зазначено, що фракція «ЄС» у Полтаві отримала чіткі настанови щодо позиції щодо заборони московського патріархату у місті, пріоритетної уваги допомоги армії та особливо полтавським підрозділам ЗСУ, що відповідає політиці історичної пам'яті, які сповідує «Європейська Солідарність».

«Усі рішення у міськраді мають відбуватися у чіткій відповідності до законів України», - йдеться у заяві «ЄС».

