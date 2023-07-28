Голова ДІЯРУ назвав низку фактів, що підтверджують зростання ризику аварійної ситуації на ЗАЕС в умовах окупації РФ

Ризики настання аварійної ситуації або аварії на окупованій російськими військами з 4 березня 2022 року Запорізькій АЕС зростають, повідомив голова Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков.

"Ризики щодо ЗАЕС значно зростають, а можливості інспекції, експлуатувальної організації (НАЕК "Енергоатом" - ЕР), інших інституцій України реагувати на аварію мінімальні", - сказав Коріков на пресконференції в Києві в п'ятницю.

За його словами, на ЗАЕС дуже багато ознак підвищеної аварійної небезпеки з огляду на дії окупантів.

"Станцію перетворили на військову базу, не виконуються базові принципи безпеки, зокрема, рішення регулятора. Є нелегальні модифікації, приховування інформації. Немає кваліфікованого персоналу, запчастин, належного техобслуговування, надійного підключення до енергосистеми, надійного джерела постачання води. Також втрачено систему аварійної готовності та реагування, кризовий центр не функціонує, систему радіаційного моніторингу відключено в режимі онлайн, і команда МАГАТЕ в ручному режимі їх передає до своєї системи", - перерахував фактори порушення безпечної експлуатації ЗАЕС очільник ДІЯРУ.

При цьому він зазначив, що Україна як член конвенції з раннього повідомлення про ядерні інциденти зобов'язана невідкладно повідомляти про фактичну аварійну ситуацію.

"Однак ми не можемо виконати вимоги конвенції. Ми інформували про це МАГАТЕ, але на сьогоднішній день передання даних ще не відновлено", - акцентував Коріков.

Водночас він підтвердив, що енергоблок №4 перебуває у стані "гарячої" зупинки всупереч вимогам ліцензії, які передбачають винятково холодний стан усіх блоків, а енергоблок №5, який залишався у стані "гарячої" зупинки також всупереч рішенню ДІЯРУ, охолоджується.

За словами очільника ядерного регулятора, український ліцензований персонал не має жодного стосунку до несанкціонованого переведення в "гарячий" зупин ЗАЕС-4.

"Вони відмовилися, це зробили працівники, яких залучила фейкова експлуатувальна організація "Росатому", - зазначив глава ядерного регулятора.

Водночас він зазначив, що ДІЯРУ завчасно направила МАГАТЕ та всім відповідним організаціям усі необхідні документи про невідповідність режиму експлуатації ЗАЕС ліцензійним вимогам.