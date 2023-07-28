СБУ повідомила про підозру російському генералу, який командував бомбардуваннями Маріуполя

Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу, який віддавав накази здійснювати масовані ракетно-бомбові удари по Маріуполю.

"Ідеться про генерал-лейтенанта Миколу Гостєва – командувача 4-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил ЗС РФ (м. Ростов-на-Дону)", - ідеться в повідомленні української спецслужби у п'ятницю.

За інформацією СБУ, з 24 лютого до кінця травня 2022 року Гостєв командував підпорядкованими йому підрозділами російської авіації, які брали участь у захопленні частини території Донецької області.

"Саме за наказом Гостєва рашисти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі Маріуполя. Встановлено, що ворожі атаки призводили до загибелі мирних жителів міста, зокрема дітей, а також до руйнування житлових будинків, лікарень тощо", - наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що загарбники використовували ракети класу "повітря-земля" й авіаційні бомби, серед яких були заборонені фосфорні боєприпаси.

Крім того, згідно з повідомленням, російський генерал особисто командував підрозділами бойової авіації, які забезпечували підтримку наземних угруповань РФ під час штурму українських міст у Донецькій області.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Гостєву про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою); ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків); ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій).