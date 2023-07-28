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15:09 28.07.2023

На Кіпрі затримано спільника олігарха Жеваго - ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит"

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На Кіпрі затримано спільника олігарха Жеваго - ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит"

За запитом Державного бюро розслідувань (ДБР) на Кіпрі затримано спільника олігарха Костянтина Жеваго - ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит", готуються документи на його екстрадицію в Україну, інформують у ДБР.

"За запитом Державного бюро розслідувань у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн", - ідеться в повідомленні бюро у п'ятницю.

За інформацією ДБР, суд ухвалив рішення про тримання підозрюваного під вартою.

"Співробітники бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну", - зазначено в повідомленні.

У ДБР нагадують, що в межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також про підозри повідомлено кільком топменеджерам банку.

Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень - корпоративні права підприємств, 26 об'єктів нерухомості.

Також заарештовано майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Це, зокрема, 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн грн було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Теги: #жеваго #затримання #кіпр #спільник

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