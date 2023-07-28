Окупанти знову обстрілювали Миколаївську область: поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину

Двоє молодих людей були поранені в результаті ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Увечері, 27 липня, близько 17:46, унаслідок артилерійського обстрілу в Куцурубській громаді осколкові поранення нижніх кінцівок дістали 20-річний хлопець і 15-річна дівчина", - повідомив Кім у телеграмі.

Крім того, об 11:13 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.