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19:44 27.07.2023

Україна прийняла правки до Бюджетного кодексу за програмою з МВФ

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Україна прийняла правки до Бюджетного кодексу за програмою з МВФ

Верховна Рада в четвер підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №9346-1 із поправками до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

За її словами, ухвалення закону дострокове означає виконання нового структурного маяка (№10) за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом, а також запуск виконання маяка №12 - перегляд Середньострокової стратегії управління боргом із граничним терміном її публікації до кінця вересня цього року.

Підласа уточнила, що ухвалений закон приписує подавати до кожного законопроєкту про внесення змін до держбюджету експертний висновок Мінфіну і розглядати такі законопроєкти у ВР за наявності висновків Мінфіну щодо їх підтримки.

Крім того, він відновлює визначені статтею 52 Бюджетного кодексу жорсткіші умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши винятком в умовах воєнного стану перегляд видатків сектору безпеки та оборони, зазначила депутат.

Ще однією нормою ухваленого закону є відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування шляхом складання бюджетної декларації, яке було зупинено в березні минулого року з огляду на повномасштабне вторгнення РФ, зазначила Підласа.

Вона додала, що закон обмежує у 2023-2028 роках обсяг державних гарантій, що надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, 3% планових доходів загального фонду держбюджету, а граничний обсяг держгарантій, що надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про держбюджет.

Документ також доручає відновити цього року розроблення Стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки, також зупинене через повномасштабне вторгнення, передбачивши її подання Мінфіном на розгляд уряду до 25 жовтня 2023 року й затвердження урядом у місячний термін із дня ухвалення закону про державний бюджет на 2024 рік.

Теги: #бюджет #мвф #кодекс

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