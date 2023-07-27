Зеленський у День медичного працівника відвідав лікарні на Миколаївщині

Під час робочої поїздки до Миколаївської області в День медичного працівника президент України Володимир Зеленський відвідав медзаклади в Миколаєві та Очакові.

"У хірургічному відділенні лікарні в обласному центрі глава держави поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм, яких вони зазнали під час обстрілів регіону російськими окупантами", - повідомляє пресслужба президента.

Зеленський поспілкувався з медичними працівниками та привітав їх із професійним святом.

Як зазначив президент, держава має ще більше цінувати медиків і покращувати умови їхньої важливої роботи.

"Знаю, в яких безпекових умовах ви працюєте. Хочу подякувати вам за велику роботу, за те, що повертаєте до життя дітей, зокрема з інших регіонів, які є нашим майбутнім", - сказав він.

Президент також вручив державні нагороди військовим і цивільним. Зокрема, військові медики отримали ордени "За мужність" III ступеня та ордени Данила Галицького.

В Очакові Зеленський відвідав стабілізаційний медичний пункт, де отримують допомогу захисники України, поранені на передовій.

Президент ознайомився з медичною технікою та роботою лікарсько-сестринської бригади. Глава держави оглянув обладнання палат, стоматологічний кабінет, лабораторію та хірургічне відділення медпункту.

В Очакові Зеленський також вручив військовим медикам ордени "За мужність" III ступеня, орден Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".