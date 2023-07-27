Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв

Російські окупанти обстріляли за минулу добу села Блешня Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також села Стара Гута, Зноб-Трубчевська, Нововасилівка Шосткинського району та Кружок Конотопського району Сумської області, повідомляють в Оперативному командуванні "Північ" у четвер.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Блешня - 25 приходів, імовірно міномет 82 мм. Сумська область. Шосткинський район: Стара Гута - 11 приходів, імовірно міномет 82 мм; Зноб-Трубчевська – три приходи, ймовірно міномет 120 мм; Нововасилівка - 12 приходів, імовірно міномет 120 мм. Конотопський район: Кружок - 16 приходів, імовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Усі села розташовані поблизу державного кордону РФ.

Загалом за добу нараховано вісім обстрілів і 67 вибухів із різних видів озброєння.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано, розповіли в ОК "Північ".