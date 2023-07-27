Події

12:17 27.07.2023

Найближчі дні в Україні будуть дощовими, температура суттєво не зміниться

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Найближчі дні в Україні будуть дощовими, температура суттєво не зміниться

Дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с очікуються в Україні в п'ятницю, 28 липня, а в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та Криму - значні дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, а вдень і Одеській областях - без опадів.

Вітер північно-західний (у східній частині південно-східний), 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, у східних областях до 21°, у західних областях 9-14°; вдень 20-25°, в Одеській області до 28°.

У Києві 28 липня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 28 липня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +34,6°С у 1945 р., найнижчу вночі +8,4°С у 1890 р.

У суботу, 29 липня, вночі у східних, а вдень у західних і північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у східній частині місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Температура в південній частині вночі 19-24°, вдень 28-33°; у західних областях уночі 11-16°, вдень 20-25°; на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°.

У Києві 29 липня без опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°; вдень 23-25°.

Теги: #погода #прогноз

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