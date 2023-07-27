Події

09:17 27.07.2023

Зеленський привітав медпрацівників із професійним святом

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Зеленський привітав медпрацівників із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом медичних працівників і подякував їм за кожне врятоване життя.

"Сьогодні день тих людей, чия професія – бути захистом життя. День українських медичних працівників і працівниць, усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків. Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент подякував медпрацівникам за їхній професіоналізм, служіння та за кожне врятоване життя. А також "за всі ці безмежні світи, які видно в очах і дітей, і дорослих, і воїнів, і цивільних - усіх, кого ви врятували".

"Дякую вам! Бажаю вам сили й незмінної вдячності всіх наших людей, усієї України. Бажаю вам перемоги!" - наголосив Зеленський.

Теги: #медики #свято

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