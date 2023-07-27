Події

08:32 27.07.2023

Росіяни за минулу добу вбили одного жителя Донеччини, дев'ять отримали поранення

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Росіяни за минулу добу вбили одного жителя Донеччини, дев'ять отримали поранення

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу внаслідок обстрілу в області загинула одна людина, тим часом дев'ятеро дістали поранення.

"За 26 липня росіяни вбили 1 жителя Донбасу - в Залізному. Ще 9 осіб за добу дістали поранення", - написав він у телеграмі у четвер уранці.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Теги: #постраждалі #донеччина #обстріли

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