Підозрюваний ексголова сільради в Київській області вніс заставу в 4,5 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід ексголові однієї з сільських рад Київської області, якого спільно з трьома особами підозрюють у нанесенні збитків понад 7,8 млн грн територіальній громаді під час купівлі занедбаної будівлі для облаштування школи.

Як повідомляється в телеграм-каналі САП у середу, ексголові сільради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,562 млн грн застави. 14 червня заставу за нього було внесено.

У зв'язку з цим колегія суддів апеляційної палати ВАКС частково змінила щодо підозрюваного зобов’язання, додатково наказавши прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора і суду, не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з певним колом свідків у справі, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

"У 2019 році сільська рада селища в Київській області ухвалила рішення про виділення коштів на купівлю приміщення для облаштування школи, якої так потребувала громада. Використовуючи надані кошти, сільський голова придбав занедбану будівлю та три земельні ділянки загальною площею 0,81 га за понад 15,8 млн грн. Однак з'ясувалося, що вартість придбаного майна значно завищена - зазначену будівлю та землі було куплено власницею лише за 1,9 млн грн і вже за три дні перепродано сільраді за суму, в рази більшу за їхню фактичну вартість. Щоб приховати переплату, зловмисники підробили звіти про оцінку придбаної будівлі та земельних ділянок", - розповіли в САП.

У підсумку сільська громада не лише втратила понад 7,8 млн грн, що були переплачені, що підтверджено висновками проведених експертиз, а й не отримала навчальний заклад - придбана нерухомість так і лишилася занедбаною та нею досі ніхто не користується.

Підозри, окрім ексголови сільради, висунуто власниці нерухомості, оцінювачу та посереднику.