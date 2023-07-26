Події

15:55 26.07.2023

Уряд відправляє на фронт 1700 безпілотників - Федоров

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Уряд відправляє на фронт 1700 безпілотників - Федоров

Уряд відправляє на фронт 1700 ударних і розвідувальних БПЛА, придбаних у рамках програми "Армія дронів", повідомляє віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підтримуємо контрнаступ — відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них — ударні та розвідувальні коптери. "Пташки" зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі. Всі безпілотники придбані в межах державної програми "Армія дронів". Дякую президенту за підтримку програми та особисту увагу!", - написав Федоров у телеграм-каналі в середу.

Теги: #федоров #бпла #армія_дронів

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