Події

14:40 26.07.2023

Водія, який збив на смерть військовослужбовця на блокпосту в Києві, заарештовано без права застави

1 хв читати
Водія, який збив на смерть військовослужбовця на блокпосту в Києві, заарештовано без права застави

Суд узяв під варту без права внесення застави 23-річного водія, який скоїв ДТП на блокпосту в Києві, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, а ще одного госпіталізували з травмами, інформують у Київській міській прокуратурі.

"За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на два місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП, унаслідок якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі в середу.

У прокуратурі Києва нагадують, що водій автомобіля Volkswagen, рухаючись проспектом Берестейським у період дії комендантської години, скоїв наїзд на військовослужбовців Нацгвардії України, які несли службу на блокпосту.

Унаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Другого госпіталізовано у важкому стані. Крім того, водій протаранив автомобіль, у якому перебував військовослужбовець. Він дістав легких тілесних ушкоджень, лікарі надали йому допомогу.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.

"26 липня Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в м. Києві.

 

Теги: #дтп #суд #загибель #військовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 25.07.2023
Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

18:11 25.07.2023
Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

10:41 25.07.2023
У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

07:21 25.07.2023
Комунальне підприємство Запоріжжя вимагає через суд виселення церкви з орендованого у міста приміщення

Комунальне підприємство Запоріжжя вимагає через суд виселення церкви з орендованого у міста приміщення

12:53 24.07.2023
Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

22:12 20.07.2023
Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

15:40 20.07.2023
У Львові зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, трьох людей госпіталізували

У Львові зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, трьох людей госпіталізували

17:46 18.07.2023
У вересні в Гаазі Core Group обговорить ідею "інтернаціонального" трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України - Смирнов

У вересні в Гаазі Core Group обговорить ідею "інтернаціонального" трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України - Смирнов

07:43 18.07.2023
Суд 1-ї інстанції вирішив стягнути з ексвласника банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка 1,8 млрд грн на користь НБУ

Суд 1-ї інстанції вирішив стягнути з ексвласника банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка 1,8 млрд грн на користь НБУ

16:09 17.07.2023
Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Підсилення для системи ППО спрямують у зони, де воно найбільше потрібне

Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

Окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще двоє поранені за добу - ОВА

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

ОСТАННЄ

У межах проєкту DECIDE відремонтують до 24 укриттів у навчальних закладах у 25 громадах України – МОН

РФ готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу з "зернової угоди"

Російські агресори пошкодили магістральну ЛЕП на сході України - "Укренерго"

СБУ затримала ворожого агента, який під виглядом студента розвідував оборону Київщини

Червоний Хрест України реалізує проєкт із підтримки населення на деокупованій території

Зеленський: Підсилення для системи ППО спрямують у зони, де воно найбільше потрібне

Найближчими днями в більшості областей України буде дощова погода

Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

Екснардепу від "ОПЗЖ" Рабіновичу повідомлено про підозру в держзраді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА