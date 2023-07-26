Водія, який збив на смерть військовослужбовця на блокпосту в Києві, заарештовано без права застави

Суд узяв під варту без права внесення застави 23-річного водія, який скоїв ДТП на блокпосту в Києві, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, а ще одного госпіталізували з травмами, інформують у Київській міській прокуратурі.

"За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на два місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП, унаслідок якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі в середу.

У прокуратурі Києва нагадують, що водій автомобіля Volkswagen, рухаючись проспектом Берестейським у період дії комендантської години, скоїв наїзд на військовослужбовців Нацгвардії України, які несли службу на блокпосту.

Унаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Другого госпіталізовано у важкому стані. Крім того, водій протаранив автомобіль, у якому перебував військовослужбовець. Він дістав легких тілесних ушкоджень, лікарі надали йому допомогу.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.

"26 липня Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в м. Києві.