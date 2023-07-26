Червоний Хрест України реалізує проєкт із підтримки населення на деокупованій території

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), за фінансування Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Державного департаменту США реалізує проєкт з підтримки населення у восьми областях.

"Український Червоний Хрест надає мотоблоки, теплиці, насоси, генератори для 1 400 домогосподарств, що постраждали від війни та відновлюють своє господарство. Всього у проєкті бере участь 31 село у восьми областях України: Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Київській, Херсонській та Запорізькій", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

У межах програми відібрано домогосподарства, які перебували в тимчасовій окупації, зазнали значних руйнувань від постійних обстрілів або дали прихисток великій кількості внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка передбачає безпосередньо грошову допомогу та сільськогосподарську техніку: мотоблок, теплицю, насос або генератор. Згідно з умовами проєкту, сім'ї могли обрати щось одне із запропонованого списку.

"Ми сподіваємось, що допомога, надана українським родинам, зменшить їх вразливість та зробить більш самозабезпеченими", - наголосили у ТЧХУ.