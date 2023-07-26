Зеленський: Підсилення для системи ППО спрямують у зони, де воно найбільше потрібне

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 липня, провів селекторну нараду, присвячену питанням оборони.

"Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Під час наради ГУР і СЗР доповіли про активність ворога і його найближчі плани, СБУ - про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави.

"Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - підсумував президент.