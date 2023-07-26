Події

12:35 26.07.2023

Найближчими днями в більшості областей України буде дощова погода

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Найближчими днями в більшості областей України буде дощова погода

У четвер, 27 липня, на всій території України, окрім південного сходу, очікуються дощі та грози, подекуди шквали 15/20 м/с, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, вночі й у більшості західних областей значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура в західних областях уночі 10-15°, вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях вночі 20-25°, вдень 31-36°, на решті території вночі 15-20°, вдень 21-26°.

У Києві в четвер уночі та вранці очікується значний, удень помірний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 27 липня найвища температура вдень була 37,1° у 1909 р., найнижча вночі 7,8° у 1898 р.

У п'ятницю, 28 липня, вночі в більшості областей, окрім західних, удень на Лівобережжі України значні дощі, грози.

В Україні вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, окрім заходу та півночі, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°, на сході країни близько 20°, вдень в Україні 20-25°, в Одеській області до 28°.

У Києві в п'ятницю вночі значний дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Теги: #погода #прогноз

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