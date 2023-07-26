Події

10:57 26.07.2023

Майже 16 тис. осіб на Філіппінах були змушені залишити свої будинки через тайфун

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Майже 16 тис. осіб на Філіппінах були змушені залишити свої будинки через тайфун

Тайфун "Доксурі" приніс сильний вітер і зливи в північні провінції Філіппін, через що майже 16 тис. осіб на острові Фуга були змушені евакуюватися, повідомляє Associated Press.

"Наші північні прибережні міста знищуються. Я отримую повідомлення про те, що тонкі дахи зносить вітром, а повені не проходять, найімовірніше, через штормовий нагін", - розповів агентству губернатор провінції Кагаян Мануель Мамба.

Він висловив тривогу через те, що тайфун може завдати серйозної шкоди кукурудзяним і рисовим фермам, які й так постраждали від тривалої посухи.

Особливо постраждав острів Фуга, що розташований у Кагаяні. Сильний вітер зносив дахи сільських будинків, а дощі призвели до затоплення розташованих у низинах сіл і відключення електрики. Через це 15 843 людини були евакуйовані з прибережних населених пунктів. Повідомлень про загиблих наразі не надходило. Школи і робочі місця в провінції закрили ще до того, як "Доксурі" дійшов до острова.

Щонайменше чотири міста в провінції залишилися без електрики і шість мостів виявилися заблокованими.

Тайфун трохи ослаб, проте все ще становить величезну небезпеку. Швидкість вітру в ньому сягає 175 км/год із поривами вітру до 240 км/год. У погодному бюро країни повідомили, що в середу в північних провінціях ситуація не зміниться.

Теги: #тайфун #філіппіни

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