Західні союзники України доопрацьовують програму підготовки українських пілотів на F-16 - ЗМІ

Західні партнери продовжують узгоджувати план підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16, щоб визначити найбільш практичний спосіб його реалізації, повідомляє видання Politico.

"Одна з обговорюваних пропозицій щодо навчання полягає в тому, щоб привезти українських пілотів до США для проходження навчання у 162 авіакрилі - підрозділі Національної повітряної гвардії, що базується в Тусоні (штат Аризона), який уже навчає іноземних партнерів польотів на F-16. Однак, за словами двох американських чиновників і одного європейського чиновника, ця ідея не набула широкого поширення", - пише видання.

Інший план передбачає відправлення американських військових льотчиків до Європи для навчання українців де-небудь за межами цієї країни.

За словами двох американських чиновників, пише Politico, "нічого не скасовується, і жодних остаточних рішень не ухвалено".

"Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", - сказав один із них.

Як зазначає видання, європейські партнери сподіваються, що навчання може розпочатися вже цього літа, найімовірніше, в одному з європейських центрів.

Водночас пише Politico: "За словами трьох американських чиновників, обізнаних із перебігом обговорень, Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але поки що жодна країна не виділила літаків для цієї програми".

"Незважаючи на різні амбітні терміни, навчання на літаках F-16 не може розпочатися доти, доки Державний департамент США офіційно не схвалить передачу супутніх навчальних матеріалів, як-от інструкції з експлуатації та льотні тренажери. Такого дозволу, який потрібен відповідно до експортних обмежень, досі не отримано. У реальності, на думку американських чиновників, винищувачі з'являться не раніше весни", - стверджується в матеріалі.