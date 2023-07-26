Події

07:57 26.07.2023

Ситуація з ексморпіхом США Тревором Рідом не повинна перешкоджати звільненню інших американців

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Ситуація з ексморпіхом США Тревором Рідом не повинна перешкоджати звільненню інших американців

Участь колишнього морпіха США Тревора Ріда в бойових діях на боці України не повинна вплинути на переговори про звільнення з російського ув'язнення інших американців, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в ефірі телеканалу CNN.

"Військові дії Тревора Ріда в Україні "не повинні чинити жодного впливу" на переговори щодо звільнення інших затриманих американців - Пола Вілана та Евана Гершковича", - наголосив Блінкен.

Зазначається, що Рід - колишній морський піхотинець США - був несправедливо затриманий у Росії майже на три роки, перш ніж його звільнили в результаті обміну полоненими. Раніше Держдепартамент повідомив, що він був поранений під час бойових дій в Україні.

Блінкен сказав, що бачив повідомлення про поранення Ріда, але не має додаткової інформації про його стан. За словами провідного американського дипломата, це ще раз наголошує, чому США застерігають американців від поїздок в Україну.

Він наголосив на успіхах, досягнутих адміністрацією на сьогодні: за його словами, додому було повернуто 29 американців із щонайменше 10 країн.

"Я очікую, що навіть якщо ми будемо розв'язувати всілякі інші проблеми в наших відносинах із Росією, ми будемо й матимемо намір і далі працювати над тим, щоб повернути додому і Евана, і Пола", - сказав Блінкен.

Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal, був затриманий у Росії після арешту за обвинуваченням у шпигунстві, яке він, WSJ і уряд США категорично заперечують. Пол Вілан перебуває в ув'язненні вже майже п'ять років, також за обвинуваченням у шпигунстві, яке він і уряд США заперечують.

 

 

 

Теги: #рф #сша #переговори #затримані

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