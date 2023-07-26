Населення Польщі за рік скоротилося на 130 тис., незважаючи на політику захисту сім'ї



Кількість жителів Польщі з червня минулого року зменшилася на 130 тис., це одне з найвищих річних скорочень населення за десятиліття, повідомляє Associated Press (AP) з посиланням на звіт польського Центрального статистичного управління.

"У попередньому звіті Центрального статистичного управління йдеться, що наприкінці червня в країні ЄС було приблизно на 130 тис. поляків менше, ніж роком раніше. Це одне з найвищих скорочень населення в Польщі з 2010 року", - інформує AP.

Згідно з попередніми даними, у першій половині цього року зафіксували приблизно на 14 тис. народжень менше, порівнюючи з тим самим періодом у 2022 році. AP зазначає, що такі показники відзначаються на тлі заходів, що захищають сім'ю, та низький рівень безробіття, який у червні становив близько 5%.

Також у першому півріччі 2023 року на кожні 10 тис. осіб припадало 34 випадки смертей більше, ніж народжень. Минулого року цей показник становив 21.

Наразі в Польщі проживає близько 37,7 млн осіб, що на 800 тис. менше, ніж 2010 року.