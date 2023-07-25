Події

21:22 25.07.2023

У результаті обстрілу Авдіївки загинув чоловік і поранено літню жінку

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Унаслідок обстрілу Авдіївки загинув 69-річний чоловік і поранено 83-річну жінку, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у вівторок увечері.

"Сьогодні, крім пораненої вранці жінки, унаслідок артобстрілу у власному дворі на вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Глава МВА вкотре закликав місцевих жителів виїжджати із зон обстрілів.

"Виїжджайте з Авдіївки або допоможіть це зробити тим, хто там залишається. А таких - понад 1700 осіб", - додав він.

Раніше голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомляв, що о 10:32 росіяни випустили по місту чотири ракети, внаслідок обстрілу поранення дістала жінка.

Пізніше росіяни вдарили з артилерії.

 

 

 

Теги: #обстріл #авдіївка

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