Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 150 млн грн, повідомляє "Суспільне".

"Печерський районний суд Києва сьогодні, 25 липня, обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову, якого підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби. Суд призначив Борисову тримання під вартою до 22 вересня з можливістю застави в розмірі 150 млн грн", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті у вівторок увечері.

Зазначено, що в разі внесення застави колишньому воєнкому заборонено виїжджати за межі Одеси, він також зобов'язаний здати документи та з'являтися на вимогу слідчого.

Як повідомлялося, 24 липня працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Колишнього воєнкома підозрюють у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України), у нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану - вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України), в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України.

У травні працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.