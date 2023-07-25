На бахмутському напрямку українські воїни утримують ініціативу, продовжують щодня сотнями метрів звільняти територію

На бахмутському напрямку Сили оборони України утримують ініціативу та продовжують щодня сотнями метрів визволяти українську землю, за добу було знищено 95 окупантів, 187 поранені, трьох узято в полон, повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Загалом на бахмутському напрямку Сили оборони утримують ініціативу і продовжують щодня сотнями метрів звільняти нашу землю. За тиждень облік іде на кілометри. Настане час - піде і на десятки кілометрів. Головний принцип - поступальність і максимальне збереження особового складу, паралельне завдання максимальної шкоди та втрат ворогу. За цю добу було знищено 95 окупантів, 187 поранено, трьох узято в полон", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Також він повідомив про знищення великої кількості ворожої техніки. Зокрема, двох танків, трьох бойових машин десанту, двох БМП, САУ "Гвоздика", п'яти гармат, двох протитанкових ракетних комплексів, однієї станції РЕБ "Борисоглібськ", зенітної гармати С-60, БПЛА "Орлан-10", трьох дронів-камікадзе, восьми польових складів із боєприпасами, одного складу з паливно-мастильними матеріалами та трьох автомобілів.

Говорячи про значущість вибивання росіян із позицій біля Андріївки, Череватий сказав: "Як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, які будуть взяті, дають змогу завершити операцію з оточення Бахмута й витіснити або взяти в кільце ворога".