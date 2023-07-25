Через ворожі обстріли "Укрзалізниця" змінює маршрут поїздів львівського напрямку

Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Згідно з ранковим повідомленням у телеграм-каналі, станом на 06:45 зміна маршруту стосуватиметься поїздів №96 "Рахів – Київ", №3 "Ужгород – Запоріжжя", №87 "Запоріжжя – Ковель".

"Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим", - йдеться у повідомленні.

Об'їзний маршрут означатиме затримку поїздів, про точний час та станцію прямування провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді.

В "Укрзалізниці" попросили з розумінням поставитися до ситуації та стежити за оновленнями на офіційних сторінках. Залізниця не зупиняє рух.