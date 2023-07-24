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19:58 24.07.2023

Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

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Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News закликав західних союзників збільшити поставки засобів протиповітряної оборони для України.

Він зазначив, що російські ракети останніми днями обстрілюють українську портову інфраструктуру, яка розташована за кілька сотень метрів від кордону з державою-членом НАТО Румунією. "росія використовує крилаті ракети дуже близько від кордону з НАТО.  Це може спричинити не лише жертви серед мирного населення. Зараз українське зерно годує 400 мільйонів людей у всьому світі. росія блокує понад 30 мільйонів тон зерна, це шантаж світу голодом. Цей зерновий шантаж і терор росії є однозначним підтвердженням меседжу москви: чим гірше, тим ця стратегія краща", - цитує Порошенка пресслужба "Євросолідарності".

"Тому ми зараз просимо суттєво збільшити можливості протиповітряної оборони України, щоб зупинити і захистити принаймні найбільші міста, портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Щоб зробити марними спроби росії дестабілізувати Україну, дестабілізувати Європу, дестабілізувати світ", - резюмував Порошенко.

 

Теги: #порошенко #заклик #ппо

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