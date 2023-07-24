Події

14:49 24.07.2023

У суботу в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - ЦГО ім. Срезневського

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У суботу в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - ЦГО ім. Срезневського

У суботу, 22 липня, у столиці було зафіксовано рекорд добової кількості опадів - 29,9 мм, що перевищило рекордний показник 2007 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 22 липня в столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня - 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #київ #опади

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