Найближчими днями в західних, північних і центральних областях очікуються дощі

У вівторок, 25 липня, у західних, удень і в північних, у більшості центральних та Одеській областях очікуються короткочасні дощі, грози, удень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, на решті території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, удень у західних, подекуди в північних, центральних та південних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°, удень 27-32°, на півдні Одеської області до 35°, на крайньому заході України 24-29°, у Карпатах уночі 12-17°, удень 20-25°.

У Києві у вівторок уночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, в Києві 25 липня найвища температура вдень була 35,3° у 2015 р., найнижча вночі 9,9° у 1954 р.

У середу, 26 липня, у західних, північних, місцями в центральних областях України прогнозуються помірні дощі, подекуди грози, уночі в середу в західних областях місцями значні.

Вітер переважно південний, південно-західний, 7-12 м/с. Удень у північних та центральних областях в окремих районах град, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура в західних областях 12-17°, удень 21-26°, на решті території країни вночі 16-21°; удень 28-33°, у південній частині 31-36°.

У Києві в середу очікуються короткочасні дощі. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°; удень 30-32°.