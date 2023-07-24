Окупанти обстріляли Середину-Буду і два прикордонні села, жертв немає

Російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, а також інтенсивно обстріляли села Бояро-Лежачі Шосткинського району, а також Леонівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, розташовані неподалік від державного кордону з РФ, водночас інформація про жертв не надходила.

"Чернігівська область, Семенівська громада: Леонівка - 23 приходи, імовірно з танка. Унаслідок обстрілу сталося займання господарської споруди. Сумська область, Шосткинський район: Середина-Буда - два приходи, імовірно міномет 120 мм; Бояро-Лежачі - 18 приходів, імовірно міномет 120 мм", - повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у понеділок уранці.

Загалом за добу було п'ять обстрілів (43 вибухи) з різних видів озброєння. Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.