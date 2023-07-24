Uber об'єднав поїздки "Укрзалізницею" з викликом таксі в Uber Travel у Києві

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і глобальна платформа мобільності та доставки Uber Technologies Inc. оголосили про інтеграцію Uber Travel, яка дає змогу з'єднати поїздку Uber із рейсом поїзда УЗ і отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у Києві, повідомила пресслужба Uber у четвер.

"Ми спільно з "Укрзалізницею" раді представити рішення, спрямоване полегшити подорожі в цей непростий час. Крім того, ми пишаємося, що Україна стала першою країною, де нам вдалося запустити таку інтеграцію із залізничним перевізником", - зазначила country-менеджер Uber в Україні та країнах Балтії Катерина Нетименко.

Згідно з релізом, у вкладці Uber Travel клієнтам запропоновано замовити поїздку за потрібним маршрутом заздалегідь, щоб не витрачати час на пошук авто на вокзалі.

Зазначається, що послуга Travel з головного меню застосунку буде доступна, якщо прив'язати до свого профілю в Uber акаунти Google або Microsoft. Для того, щоб квитки на УЗ синхронізувалися з Uber Travel, вони мають надійти на електронну адресу користувача. Щоб отримати квитки, придбані через застосунок "Укрзалізниці", на електронну пошту, потрібно вказати свою адресу у вкладці "Профіль" - "Мої дані".