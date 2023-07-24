Унаслідок обстрілу Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку

Унаслідок учорашнього удару по Великомихайлівській громаді Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку в стані середньої тяжкості, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Дніпропетровської обл. Сергій Лисак.

"До лікарів звернулася 54-річна жінка, яка постраждала під час вчорашнього обстрілу Синельниківщини. У неї - черепно-мозкова травма та забій хребта. Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграмі у понеділок уранці.

Як уточнив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, жінка постраждала під час обстрілу, проїжджаючи на своєму автомобілі, її доправили в Запорізьку лікарню.

Крім того, за інформацією голови ОВА, "вчора пізно ввечері ворог ударив по Мирівській громаді Нікопольського району. Застосував важку артилерію".

У повідомленні йдеться, що обійшлося без загиблих і поранених

"На інших територіях нашої області було тихо. Ніч минула без ворожих атак", - поінформував Лисак.