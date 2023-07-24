Події

08:06 24.07.2023

Унаслідок обстрілу Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку

1 хв читати
Унаслідок обстрілу Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку

Унаслідок учорашнього удару по Великомихайлівській громаді Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку в стані середньої тяжкості, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Дніпропетровської обл. Сергій Лисак.

"До лікарів звернулася 54-річна жінка, яка постраждала під час вчорашнього обстрілу Синельниківщини. У неї - черепно-мозкова травма та забій хребта. Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграмі у понеділок уранці.

Як уточнив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, жінка постраждала під час обстрілу, проїжджаючи на своєму автомобілі, її доправили в Запорізьку лікарню.

Крім того, за інформацією голови ОВА, "вчора пізно ввечері ворог ударив по Мирівській громаді Нікопольського району. Застосував важку артилерію".

У повідомленні йдеться, що обійшлося без загиблих і поранених

"На інших територіях нашої області було тихо. Ніч минула без ворожих атак", - поінформував Лисак.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 24.07.2023
У результаті обстрілів РФ Херсонської області поранено одну людину

У результаті обстрілів РФ Херсонської області поранено одну людину

07:26 24.07.2023
В Одеській області збили кілька БпЛА, але є і влучання - Братчук

В Одеській області збили кілька БпЛА, але є і влучання - Братчук

07:16 24.07.2023
Сили ППО упродовж нічної атаки збили БПЛА над Сумщиною

Сили ППО упродовж нічної атаки збили БПЛА над Сумщиною

02:28 24.07.2023
Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

19:55 23.07.2023
Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду з РСЗВ, Марганецьку - з важкої артилерії

Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду з РСЗВ, Марганецьку - з важкої артилерії

11:22 23.07.2023
Росія атакує Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря, - Данілов

Росія атакує Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря, - Данілов

11:10 23.07.2023
На Харківщині за добу від ворожих обстрілів загинули два мирних жителі - ОВА

На Харківщині за добу від ворожих обстрілів загинули два мирних жителі - ОВА

08:59 23.07.2023
Росіяни за минулу добу вбили чотирьох жителів Донеччини, одинадцять дістали поранення

Росіяни за минулу добу вбили чотирьох жителів Донеччини, одинадцять дістали поранення

08:46 23.07.2023
Росіяни обстріляли з артилерії, РСЗВ та авіації 20 населених пунктів Запорізької області

Росіяни обстріляли з артилерії, РСЗВ та авіації 20 населених пунктів Запорізької області

22:50 22.07.2023
Упродовж дня одна людина загинула та шестеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумщини

Упродовж дня одна людина загинула та шестеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 660 окупантів

Росіяни продовжують атакувати портову інфраструктуру Одещини, шестеро людей дістали поранення

Росіяни зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках фронту, тривають важкі бої

До відома передплатників

Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

ОСТАННЄ

За час наступу ЗС України звільнили на південному фронті понад 192 кв. км території

Сили оборони ліквідували 660 окупантів

Росіяни продовжують атакувати портову інфраструктуру Одещини, шестеро людей дістали поранення

"Праві" перемагають на виборах в Іспанії, але не завоювали більшості у парламенті

Авіація Сил оборони сім разів атакувала місця скупчення особового складу та озброєння противника

За добу РФ здійснила 39 авіаударів і 49 обстрілів із РСЗВ

Росіяни зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках фронту, тривають важкі бої

24 липня: Яке сьогодні свято

Резніков очікує, що до весни 2024 року пілоти зможуть літати на F-16 у небі над Україною – ЗМІ

Резніков розглядає можливість приєднання України до альянсу на наступному саміті НАТО - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА