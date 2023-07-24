Росіяни продовжують атакувати портову інфраструктуру Одещини, шестеро людей дістали поранення

Цієї ночі російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одеської області іранськими ударними дронами типу "Shahed", три з яких ліквідовано. Попередньо повідомляється про чотирьох постраждалих працівників порту, інформує полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"Ворог продовжує тероризувати Одеську область. Цієї ночі майже 4-х годинна атака дронами "Shahed-136" була спрямована по портовій інфраструктурі Дунаю. Три дрони знищено силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні в телеграмі у понеділок уранці.

Як уточнює Назаров, унаслідок влучень зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному з виробничих приміщень виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

"Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється", - написав він.

Пізніше голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер уточнив, що кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до шести.

"Внаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла", - написав Кіпер у телеграмі у понеділок уранці.