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07:30 24.07.2023

"Праві" перемагають на виборах в Іспанії, але не завоювали більшості у парламенті

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"Праві" перемагають на виборах в Іспанії, але не завоювали більшості у парламенті

Опозиційна права "Народна партія" і ультраправа "Голос" випередили лівих на загальних виборах в Іспанії, проте не набрали достатньо голосів для контролю над парламентом.

Згідно з результатами за підсумками підрахунку понад 98% бюлетенів, Народна партія отримує 136 місць (на 47 більше, ніж у парламенті попереднього скликання), а "Голос" - 33 місця (на 19 менше, ніж раніше).

Для більшості в парламенті необхідно 176 місць. Таким чином, без залучення інших партій праві не зможуть отримати парламентську більшість. Проте лідер Народної партії Альберто Фейхоо, за повідомленням газети "А-Бе-Се", проситиме дати йому мандат на формування уряду, оскільки саме його партія фінішувала першою.

При цьому газета зазначає, що не виключений і варіант, за якого ліві, які нині перебувають при владі, зможуть знову сформувати уряд, домовившись про коаліцію з низкою партій, що відрізняються від них за ідеологією. Іспанські ЗМІ називають такий тип коаліції "урядом Франкенштейна".

На виборах Соціалістична партія прем'єра Іспанії Педро Санчеса отримує 122 місця. Ліва коаліція "Сумар" може розраховувати на 31 місце.

Іспанці в неділю проголосували на загальних виборах, які проводилися достроково після розпуску парламенту в травні.

Парламент нового скликання збереться в серпні. Далі, якщо за два місяці ніхто не зможе сформувати панівну коаліцію, на Іспанію чекають повторні вибори.

 

 

Теги: #парламент #вибори #іспанія

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