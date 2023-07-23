Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду з РСЗВ, Марганецьку - з важкої артилерії

Російські окупаційні війська впродовж дня обстрілювали Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Синельниківщина і Нікопольщина. Ці два райони області протягом дня тероризували окупанти. Із РСЗВ вдарили по Великомихайлівській громаді. По Марганецькій застосували важку артилерію", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За словами Лисака, наслідки атак уточнюються. "На щастя, місцеві не постраждали", - написав він.

Як повідомив очільник ОВА, атаку російського БПЛА в неділю по Нікопольському району було припинено: "Спрямовував ворог на Нікопольський район і БпЛА. Але захисники неба успішно його приземлили".