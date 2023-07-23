Події

15:53 23.07.2023

Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

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Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

Італія готова допомогти у відновленні Спасо-Преображенського собору в Одесі та інших скарбів культурної спадщини України, заявили в посольстві Італії в Україні.

"Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас. Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, які її потребують", - ідеться в повідомленні.

Крім того, як зазначено, російські агресори "знищують нашу європейську цивілізацію, її священні символи".

"Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія, з її унікальним у світі досвідом у реставраційній галузі, готова долучитися до відновлення собору та інших скарбів культурної спадщини України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п'ятьма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну частину їх збито. Відомо про одного загиблого та 21 постраждалого. Серед постраждалих - четверо дітей.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За попередньою інформацією, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 25 пам'яток архітектури.

Теги: #собор #італія #одеса #допомога

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