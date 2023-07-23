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11:40 23.07.2023

Глава МЗС України 23-24 липня відвідає Екваторіальну Гвінею

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Глава МЗС України 23-24 липня відвідає Екваторіальну Гвінею

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочинає третє турне країнами Африки, 23-24 липня очільник МЗС уперше відвідає Екваторіальну Гвінею.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба втретє відвідає Африканський континент на тлі загострення глобальної продовольчої кризи після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. 23-24 липня глава МЗС України розпочне турне з відвідання Екваторіальної Гвінеї. Візит стане першим в історії дипломатичних відносин", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що в м. Малабо глава МЗС проведе переговори з керівництвом Екваторіальної Гвінеї щодо розвитку двосторонніх відносин, збільшення обсягів торгівлі, а також із гарантування продовольчої безпеки в Африці та підтримки Формули миру президента Володимира Зеленського.

У пресслужбі нагадують, що в січні 2022 року було схвалено Африканську стратегію України. У межах цієї стратегії було суттєво активізовано контакти з африканськими країнами за лінією президента України, МЗС і парламентської дипломатії.

Перше африканське турне Кулеба здійснив у жовтні 2022 року, де він відвідав Сенегал, Кот-д'Івуар, Гану та Кенію, а друге - у травні 2023 року, відвідавши Марокко, Ефіопію, Руанду, Мозамбік і Нігерію.

"Розвиток відносин із африканськими країнами зміцнює глобальну коаліцію на підтримку України на тлі російської агресії, створює нові можливості для українського бізнесу та громадян. Третє африканське турне Дмитра Кулеби є продовженням Африканської стратегії та ренесансу українсько-африканських відносин", - наголошують у повідомленні.

Теги: #африка #турне #кулеба

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