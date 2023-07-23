Росія атакує Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря, - Данілов

Росіяни продовжують ракетний терор Одеси з метою ізолювати вихід України до Чорного моря, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Секретар РНБО стверджує: "За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи".

Отже, зазначив Данілов, росіяни очікують, що "через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського "зернового ультиматуму" - відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень".

"У свою чергу знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування "зернового коридору", має зробити світ залежним від російського зерна, їх логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією", - вважає Данілов.

За його словами, Україна розуміє й обізнана про ці наміри, у належний спосіб відреагує і повною мірою відповість на вбивства та руйнування.