Росія тримає в Чорному, Азовському та Середземному морях 19 бойових кораблів - ВМС ЗСУ

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 19 кораблів, інформують Військово-Морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів. В Азовському морі - 1 ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів", - повідомляють у телеграм-каналі ВМС.

Наголошується, що за добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку курсували до Азовського моря - 17 суден, із них три рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря - 31 судно, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Українські ВМС також акцентують на тому, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Як повідомляло видання Financial Times, у тимчасово окупованій Керченській протоці росіяни збільшили кількість кораблів із вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (АІС), що може свідчити про те, що окупанти хочуть приховати свій рух.

Згідно з міжнародними морськими правилами, всі комерційні судна, крім найменших, зобов'язані транслювати АІС, щоб інші судна знали про їх місцеперебування.