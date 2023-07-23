На Харківщині за добу від ворожих обстрілів загинули два мирних жителі - ОВА

Минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів і з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок кількох обстрілів Куп'янська з РСЗВ "Смерч", ствольної артилерії та мінометів пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка. У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік. Чоловік 60-ти років зазнав поранення та був госпіталізований", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в Кучерівці внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлі свинокомплексу, сталася пожежа. У Новоосиновому і Петропавлівці пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. У Богуславці пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Чернещині внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю клубу, сталася пожежа.