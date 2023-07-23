Вночі ППО знищила 9 ракет, що атакували Одещину

У ніч проти неділі російські окупанти знову атакували Одеську область, застосувавши 19 ракет різних типів, ППО знищила 9 цілей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Загалом противник застосував 19 ракет різних типів: 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим)", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в неділю вранці.

В результаті бойової роботи силами та засобами ППО знищено 4 крилаті ракети морського базування "Калібр", а також 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".