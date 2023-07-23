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08:46 23.07.2023

Росіяни обстріляли з артилерії, РСЗВ та авіації 20 населених пунктів Запорізької області

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Росіяни обстріляли з артилерії, РСЗВ та авіації 20 населених пунктів Запорізької області

Росіяни обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації 20 населених пунктів Запорізької області, є пошкодження житлового сектору та комунікацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в неділю вранці.

"Ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області. Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів: житло та майно громадян", - інформував він у телеграм-каналі.

Також зазначено, що 61 артилерійським ударом російські війська поцілили по домівках і комунікаціях Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового.

Темирівка, Новодарівка та Біленьке постраждали від обстрілів з РСЗВ, а Гуляйпільське - від авіації ворога.

Також, написав Малашко, вночі російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район - обійшлося без постраждалих.

 

Теги: #обстріли #запорізька

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