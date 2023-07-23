"Вогневий кулак" ЗС України, удари по військових об'єктах у тилу виснажують логістику армії РФ

Кампанія ЗСУ зі знищення російських військових об'єктів у тилових районах успішно знижує логістичні та контрбатарейні можливості Росії, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Українські ракетно-артилерійські частини несуть відповідальність приблизно за 90% втрат Росії, сказано у зведенні із посиланням на начальника Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергія Баранова.

"Українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам і українські удари настільки потужні й точні, що російські сили вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь", - цитує його слова ISW.

В огляді також йдеться, що удари українських військ по скупченнях російських боєприпасів у глибокому тилу викликають у російських військових проблеми із матеріально-технічним забезпеченням. Ця тенденція знаходить своє відображення у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що говорить про те, що російські сили відчувають "снарядний голод" у цьому районі.

"Командувач української Таврійської групи військ Олександр Тарнавський порівняв контрнаступ України з боксом і заявив, що Україна має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, тому що Україна може ефективно перемогти російські сили з великої відстані. Ймовірно, маючи на увазі тривалу українську кампанію "з перехоплення" тилових об'єктів ворога на сході та півдні України", - зазначено в огляді.

Аналітики ISW вважають, що українські військові успішно проводять подібні операції.

Саме ця кампанія є центральною в плані України зі створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає особовий склад ЗСУ завдяки більш повільним темпам територіальних завоювань за умови поступового виснаження російської живої сили і техніки.