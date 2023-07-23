Україні необхідно більше систем ППО, а також ракети ATACMS - Єрмак



Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони, а також ракет типу ATACMS, щоб запобігти обстрілу мирних міст з боку російських терористів. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у ніч на 23 липня.

"Російські терористи знову атакують Одесу. Це неприкритий терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільних та інфраструктурі. Більше систем ППО, а також ATACMS - це допоможе Україні", - зазначив він у своєму Телеграм-каналі.

