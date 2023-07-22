Події

21:56 22.07.2023

Окупанти посилили присутність у Чорному морі до 20 бойових кораблів

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Окупанти посилили присутність у Чорному морі до 20 бойових кораблів

Окупанти збільшили присутність у Чорному морі до 20 кораблів, а також вивели на бойове чергування підводний ракетоносій із "Калібрами", повідомив речник українського оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорному морі ворог наростив корабельне угруповання до 20 одиниць. На бойове чергування вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр", - написав Назаров у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

І додав, що "ближче до ночі, цілком очікуване нарощування напруження".

Водночас закликав громадян не панікувати.

"Головне - розуміння: сигнали повітряної тривоги обов'язкові для виконання", - наголосив Назаров.

 

 

 

Теги: #загроза #чорне_море #ракети

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