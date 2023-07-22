Події

19:57 22.07.2023

Окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікопольський район, є значні руйнування

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Окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікопольський район, є значні руйнування

Окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікопольський район, зокрема Марганецьку громаду та м. Нікополь, є значні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Сьогодні ворог двічі вдарив по Нікопольщині. Із важкої артилерії поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Місту дісталося найбільше", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено 12 приватних будинків, 6 господарських будівель, теплицю, лінії електропередач. Побито 3 авто, ще одне - знищено. Сталася пожежа, яку пожежники вже загасили.

Крім того, повідомив Лисак, "атакували рашисти і Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Пошкоджено лінію електропередач".

У місцях обстрілів обійшлося без постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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