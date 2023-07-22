У Донецькій області в результаті російського обстрілу касетними боєприпасами поранено оператора Deutsche Welle

Російські окупанти в суботу, 22 липня, обстріляли касетними боєприпасами тренувальний полігон ЗСУ в місті Дружківка Краматорського району Донецької області, унаслідок чого було поранено оператора знімальної групи німецької медіакомпанії Deutsche Welle Євгена Шилка.

"Атака сталася за 23 кілометри від лінії фронту, о 12:10 за місцевим часом, коли знімальна група DW вела репортаж про підготовку українських військових. Під час обстрілу один службовець ЗСУ загинув, ще кілька отримали серйозні поранення", - повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що зараз поранений журналіст перебуває в українській лікарні, його стан оцінюють як стабільний. Автомобіль, на якому пересувалися журналісти, також зазнав пошкоджень.